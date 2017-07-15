Истину Шурыгиной раскрыл эксперт по лжи

Специалист по обману из Екатеринбурга Илья Анищенко доказал неправдивые показания Дианы Шурыгиной, которая очернила молодого человека, из-за чего он сел в тюрьму за изнасилование.

При съемках программы Андрея Малахова «Прямой эфир» Анищенко поведал, что девушка придумала про надругательство. Как утверждает Анищенко, если бы Шурыгина, подавала бы хоть какие-то звуки, в то время как парень издевался над ней, то ее могли услышать другие ребята, которые были на вечеринке и возможно спасли бы от Семенова. Перед тем, как сделать такое заключение, эксперт осмотрел помещение, где собирались молодые люди и там оказались очень тонкие стены. Специалистом было отмечено, что мнимую жертву никто не бил. После случившегося с ней происшествия, она распивала алкогольные напитки, а только потом до нее дошло, что над ней надругались. Илья утвержадет, что следы побоев возникли вследствие воспитательного процесса отца девушки, а отнесли их к Сергею, что и стало причиной его заключения под стражу. Илья поведал, что девушка вставляла два зуба, после побоев отца. Шурыгина также участвовала в программе «Пусть говорят» на Первом канале, где ее ждали два часа, пока она примеряла наряд для участия в шоу.