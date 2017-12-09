Жителей Черкесска потрясло очередное видео издевательств над собакой

15 января жителей Черкесска повергла в шок очередная видеозапись издевательского отношения к собаке. Недавнее происшествие запечатлели на камеру и выложили в Instagram.

На одной из городских улиц свидетели заметили пса, привязанного веревкой к корпусу грузовика. Животное было вынуждено следовать за транспортным средством по скользской от гололеда дороге. В некоторых местах, где наблюдалось особенно оживленное движение, оно с трудом успевало перебирать лапами.

Небезразличные пользователи возмутились поведением водителя. Они пытаются выяснить у сообщества города информацию о личности "живодера". Кроме того, их интересует дальнейшая судьба собаки. Активисты считают, что подобные действия должны быть наказаны законом. Они намерены отнести запись в полицию вместе с заявлением, чтобы подозреваемого отыскали благодаря видеокамерам и ресурсам правоохранителей.