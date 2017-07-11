Курганский таксист воспользовался забывчивостью пассажирки и украл ее вещи

40-летняя пассажирка Курганского такси из-за своей рассеянности забыла сумочку на пассажирском сидении. Чем непременно воспользовался водитель такси.

3 января ночью женщина когда выходила из такси, забыла там сумочку. В ней находились телефон, номинальной стоимостью в 12 000 рублей и документы. Женщина непременно обратилась к работникам правоохранительных органов. Пассажирка смогла описать водителя, им оказался 39-летний курганчанин. В арсенале которого уже имеются судимости за имущественные преступления. К забытой сумочке мужчина отнесся как к подарку. Он не захотел разыскивать женщину, хотя на руках имел все документы, где указаны фамилия и данные пассажирки. Телефон он решил продать. Полицейские возбудили уголовное дело по статьей кража. Если вина будет доказана, то таксисту грозит 5 лет тюрьмы. На данный момент он отпущен под подписку о невыезде. Все украденное имущество возвращено жительнице Кургана.