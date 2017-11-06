В Великобритании жестоко убили воевавшего в Донбассе волонтера. Гражданин Литвы принимал активное участие в боевых действиях на стороне Киева.

На территории Соединенного Королевства полицейскими было найдено обезображенное тело мужчины. Предположительно, он принимал участие в боевой операции на Донбассе. Литовский гражданин вез материальную помощь для своих товарищей на стороне киевских военных.

Сообщается, что волонтер умер насильственной смертью. Перед тем, как убить свою жертву, неизвестные лица его пытали, затем убили и привязали к машине. Затем подожгли вещественные доказательства и скрылись.

Отмечается, что полиция Великобритании говорит пока о том, что просто обнаружено обгоревшее тело в багажнике машины. Экстремисты запрещенной в России группировки, уверяют, что это все проделки московской власти.