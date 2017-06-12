В Сеть попало видео дебоша в поезде «Москва-Брянск»‍ голого мужчины. Причины инцидента устанавливаются соответствующими органами.

Во всемирной паутине можно найти видеоролик, который был снят очевидцами-пассажирами поезда на маршруте между российской столицей и Брянском. Видно, как в тамбур пробрался неизвестный мужчина. Он находился в помещении в абсолютно голом виде и выяснял на повышенных тонах отношения с проводником железнодорожного состава. Тот просил его одеться и не вынуждать на применение дополнительных мер силового воздействия.

Сообщается, что голый пассажир находился в тот момент под воздействием неких психотропных веществ или алкоголя. Мужчина в хамской манере провоцировал на ответные меры работников железной дороги и в какой-то момент оказался в голом виде.

В настоящее время молодой человек находится в руках правоохранительных органов. Сейчас следователи пытаются у него выяснить причины этого поступка.