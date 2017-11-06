Пожар полыхал на трех балконах московского жилого дома

Возгорание произошло в здании жилого дома одного из московских районов. В районе Братеево загорелось три балкона.

Общая площадь возгорания насчитывала более 9 кв.м. По ул. Братиевская, в д.35, корп.3, произошло возгорание на трех балконах, которые расположены на седьмом, шестом и пятом этажах. На данный момент пожар полностью потушили, какие-либо сведения об угрозе жизни или пострадавших не сообщаются. Жители горевшего дома не были эвакуированы с помощью спасателей. Все уже находились на улице по прибытию служб спасения.

Ранее сообщалось, в новой Москве случившийся пожар в деревянном доме унес жизни двоих людей. Дом сгорел полностью, спасти кого-либо или что-либо не представлялось никакой возможности.