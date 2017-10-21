Под Калугой уличная разборка переросла в стрельбу и убийство

По данным правоохранительных органов, конфликт случился девятого января. У одного из жителей Калужской области произошла конфликтная ситуация с его товарищем – тридцатилетним уроженцем Сосенского, проживающим в Москве. Инцидент привел к стрельбе.

Изначально конфликтная ситуация произошла в интернет-диалоге, местный житель намеревался взыскать со своего знакомого денежную сумму за запчасти, которые тот приобрел в его магазине, не оплатив. Но мирно урегулировать конфликт не представилось возможным, в связи с чем было решено встретиться.

Во время встречи мужчина вместе со своим братом начал избивать должника, в ответ на что житель Москвы произвел выстрел в своего обидчика и скрылся с места преступления, о был оперативно задержан сотрудниками полиции. Пострадавший в то время скончался в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов Калужской области отметили, что задержанный частично признал свою вину. Заявляя при этом, что существовала реальная необходимость применения оружия, так как его жизни грозила опасность. По данному инциденту заведено уголовное дело.