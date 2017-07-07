В Москве мужчина в метро получил сильные ожоги

В полдень, 13 января, в метро Москвы на станции «Бульвар Дмитрия Донского» мужчина упал на пути и получил сильные ожоги и травмы. Падение стало причиной неосторожности, отметил пресс-секретарь УВД на метрополитене Москвы Алексей Мышляев.

По словам Алексея Мышляева, мужчина упал на пути. Причиной этому стала банальная неосторожность. На станцию не собирался прибывать поезд, для спасения упавшего сотрудники метро отключили от питания пути. Очевидцы вызвали врачей скорой помощи.

Мужчину удалось достать с путей, но он сильно пострадал. У него электротравмы обеих кистей, ушибы и повреждения. Сейчас его отвезли в отделение ожоговой реанимации НИИ имени Склифосовского. Его состояние уточняется.

Также отмечается, что спасти с путей мужчину удалось до прибытия поезда и на движение составов инцидент не повлиял.