В Липецке задержан 17-летний угонщик

В Липецке сотрудники Росгвардии задержали 17-летнего подростка, который угнал автомобиль ВАЗ-2106. По факту угона возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Как стало известно, 12 января в полицию за помощью обратился владелец автомобиля марки ВАЗ-2106, который сообщил, что его машина пропала от одного из домов на улице Коммунистической.

В скором времени сотрудникам Росгвардии удалось задержать угонщика. Им оказался 17-летний подросток, в отношении него уже было возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении под стражу, ведется следствие.