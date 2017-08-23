Злоумышленник получил 59 млн рублей под залог поддельных картин в Москве

Мошенник получил 50 миллионов рублей под залог ненастоящих картин, его задержали представители полиции в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе МВД 11 января.

Фигуранта и его соучастников под видом сотрудников одного из музея Москвы заключили с жителем договор займа денежных средств под залог якобы дорогих картин популярных художников - прокомментировала официальный представитель ведомства Ирина Волк. Позже оказалось, что картины и заключения искусствоведов ненастоящие.

Подозреваемый 26-летний горожанин Москвы задержан. Ранее стало известно, что злоумышленник выманил больше одного миллиона рублей у докторов в Краснодаре якобы на лечение своей маленькой дочки.

Установлено, что потерпевшие знакомились в больнице с мужчиной, который представился послом одной из республик Средней Азии и рассказал им о больной дочери, которой нужна операция, но на нее не хватает денег. После непродолжительного знакомства обвиняемый просил в долг от 50 до 200 тыс. рублей.