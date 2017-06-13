В Нижнем Новгороде школьница скончалась после удара током в 27 тыс вольт

10 января в Нижнем Новгороде скончалась школьница Элиза Хайбуллина, которая осенью получила удар током в 27 тысяч вольт. Об этом в социальных сетях рассказали помогавшие ей активисты.

1 октября 15-летняя девушка получила мощный электрический заряд на железнодорожной станции Ямное. Она вместе с товарищами влезла на цистерну, расположенную под линией электропередач для селфи-фотографии. Во время съемки Элиза Хайбуллина случайно задела провода.

Пострадавшего подростка госпитализировали в нижегородский Ожоговый центр, где диагностировали повреждения 70% тела. Медики считали чудом, что пациентка сохраняет жизнь и даже поправляться. Вскоре Элиза Хайбуллина вышла из бессознательного состояния, начала самостоятельно есть, общаться с близкими и начала догонять школьную программу по учебникам. Доктора провели ей несколько операций и помогли излечиться от сепсиса при помощи фильтрации крови. Однако Элиза Хайбуллина погибла, не дождавшись донорской кожи.