В якутске покупатель нокаутировал пожилого охранника

Посетители якутского ТЦ "Аврора" 8 января стали свидетелями конфликта пожилого охранника и молодого человека.

Происшествие свидетели засняли на видео. На видеозаписи видно, что молодой человек наносит удары в лицо контролеру порядка. После нескольких замечаний со стороны охранника молодому человеку, парень достал емкость с жидкостью из кармана, поставил ее на пол и нанес несколько ударов в лицо пожилому мужчине. Агрессивный молодой человек попытался скрыться с места происшествия, но его удалось задержать. О причиненном вреде и дальнейшей участи молодого правонарушителя информация пока не известна.