Суд вынес приговор жителю Пензы, взявшему двух девушек в заложницы в сауне

Районный суд Пензы вынес приговор мужчине, взявшему двух девушек в заложницы во время отдыха в сауне. Осужденный получил два года условного срока.

Сегодня стало известно о том, что суд в Пензе признал виновным 32-летнего мужчину, который в сауне незаконно лишил свободы двух девушек. Согласно данным следствия, 6 октября 2017 года осужденный вступил в конфликт с администратором сауны и, желая доказать свою правоту, взял в заложницы двух посетительниц заведения.

Сковав руки своих пленниц наручниками, мужчина демонстративно угрожал им сигнальным оружием и автоматом, а остановить противоправные действия смогли только сотрудники Росгвардии.

Суд признал 32-летнего жителя Пензы виновным и постановил приговор об условном сроке на два года.