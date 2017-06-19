В Брянске врача детской больницы обвинили в хамстве и халатности

В Брянске жительница города обвиняет врача детской больницы в хамстве и халатности. Она утверждает, что ее дочь и внучка пострадали от непрофессионализма медика, которая некорректно отнеслась к 29-летней женщине и ее 2-летней дочери.

Как утверждает женщина, ее дочь и внучка 2 января попали в стационар инфекционных заболеваний детской больницы Брянска. У маленькой девочки 2 лет была сильная рвота и обезвоживание. Медик больницы, оформляя документы на мать и ребенка, общалась с использованием пренебрежительных высказываний и хамских замечаний. Более того, врач неправильно диагностировала болезнь девочки, насильно заставила промывать ей желудок и угрожала матери ребенка привлечь ее к ответственности как халатного родителя.

В итоге, ребенку диагностировали отравление, хотя у нее была вирусная инфекция. С такой болезнью в больницу на следующий день поступили другие члены семьи.

Жительница Брянска требует привлечь некорректного медика к ответственности и заставить ее подтвердить свою квалификацию. Так как врач поставила неверный диагноз, она могла нанести ребенку вред. Ее хамство и пренебрежение шокировало мать ребенка и свидетелей происшествия.