В Гомеле во время выступления в цирке с высоты упала воздушная гимнастка

Воздушная гимнастка упала с высоты четырехэтажного дома во время выступления в цирке Гомеля, Белоруссия. Отмечается, что девушку госпитализировали с гематомой головы.

Как стало известно, 5 января текущего года во время выступления в цирке Гомеля воздушная гимнастка сорвалась вниз и, минуя страховочную сетку, рухнула на арену. Переломов и серьезных ушибов у девушки не обнаружили, гимнастка была госпитализирована в больницу с гематомой головы.

Падение воздушной гимнастки успел заснять один из зрителей в цирке, который в тот момент планировал снять завораживающий номер. Полученным видео он поделился с пользователями в социальных сетях.