Очевидцы сообщают о раненых во время перестрелки на юге Санкт-Петербурга

Очевидцы сообщают о людях, раненых во время перестрелки, произошедшей на юге Санкт-Петербурга 6 января. Такие сообщения горожане публикуют в социальных сетях.

Пользователи рассказали о конфликте среди более чем десяти мужчин, который внезапно обострился выстрелами из огнестрельного оружия вблизи дома №109 на проспекте Ветеранов примерно в 16 часов. Некоторые утверждают, что участниками потасовки стали лица кавказской национальности, у которых заметили 6 пистолетов системы Макарова. При этом сообщают, что в результате стрельбы по меньшей мере один человек получил повреждения.

Ещё один очевидец отметил, что у автомобиля, находящегося в зоне происшествия, повредилось лобовое стекло.

Правоохранители уже прибыли к месту инцидента и начали проверку обстоятельств.