В Ленобласти водители насилуют пассажиров и скрываются с места происшествия

В Ленобласти в начале января 26-летний водитель автомобиля изнасиловал свою пассажирку и высадил на АЗС, после чего скрылся с места преступления.

3 января в отделения полиции обратилась молодая 21-летняя особа. Девушка поведала правоохранителям, что к ней, с применением грубой силы, были оказаны противозаконные действия. Так, водитель, услугами которого она воспользовалась, вывез ее в безлюдное место и насильственным методом вступил с ней в физическую близость. После этого, отвез на ближайшую автозаправочную станцию и скрылся в неизвестном направлении.

На данный момент работники правоохранительных органов прорабатывают все возможные варианты развития событий, ищут случайных свидетелей, устанавливают личность преступника.