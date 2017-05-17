В Париже в возрасте 79 лет скончался российский художник Владимир Янкилевский

В возрасте 79 лет скончался российский художник Владимир Янкилевский. Отмечается, что Янкилевский ушел из жизни 4 января 2018 года, не дожив до своего 80-летия всего 1,5 месяца.

О смерти знаменитого художника, чьи картины вызывали недовольство у самого Никиты Хрущева, сообщил руководитель Центра изучения и развития современного искусства Алек Эпштейн. На своей странице в социальной сети он написал, что выдающийся художник и один из родоначальников московского концептуализма Владимир Янкилевский погиб, так и не дожив до своего 80-летия всего 1,5 месяца. Эпштейн также отметил, что все, кто знал Владимира Борисовича, сохранят светлую память о нем. По его словам, он несказанно рад знакомству с художником и тому, что успел написать о нем книгу.

Другой друг Янкилевского, художник Михаил Кантор, рассказал о том, что Владимир Борисович умер в Париже, где проживал вторую половину своей жизни. Первую половину жизни он жил в России, где являлся подпольным художников, а затем переехал в Париж, где продолжил заниматься искусством.