На юге Зимбабве турист погиб в пасти крокодила

Крокодил загрыз туриста в Национальном парке Матобо на юге Зимбабве. Еще одна женщина получила серьезные ранения.

Двое туристов, гражданство которых не уточняется, Джон Боуман и Розмари Митчелл, стали жертвами нападения крокодила в Национальном парке Матобо, что на юге Зимбабве.

Насколько стало известно, 31 декабря они плавали в компании еще двоих молодых людей в водоеме Мпопома. Спустя некоторое время крокодил прокусил плавательное средство и напал на туристов.

Джон Боуман, к сожалению, получил травмы несовместимые с жизнью, и скончался на больничной койке. Его подруга, Розмари Митчелл, на данный момент находится под присмотром медиков.

Работник Национального парка Матобо Тинаше Фераво призывает туристов проявлять бдительность во время прогулок в дикой природе и не использовать в водоемах надувные плавательные лодки.