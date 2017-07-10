Женщину расстреляли во время прямого эфира в Facebook

В Чикаго женщина получила пулевое ранение просто во время прямого эфира в социальной сети Facebook. На данный момент жизнь потерпевшей вне опасности.

Вчера предметом бурного обсуждения в социальных сетях стал трагический инцидент во время прямого эфира в Facebook. 27-летняя женщина из Чикаго была расстреляна просто на улице.

Как стало известно, она вела прямой эфир в людном месте, и в один момент у нее возник жаркий спор с женщиной, находящейся в салоне автомобиля на парковке. Спустя несколько минут мобильный телефон выпал из рук ведущей и та повалилась на пол. Зрители сразу поняли, что в нее выстрелили, однако злоумышленнику удалось скрыться.

Прибывшие по вызову медики оказали необходимую помощь пострадавшей. На данный момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает.