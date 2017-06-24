В ночном клубе Оренбурга девушка напала на посетительницу с «розочкой»

В Оренбурге между двумя посетительницами ночного клуба произошла серьезная размолвка. Одна из девушек, вооружившись «розочкой» из разбитой бутылки, нанесла несколько ударов своей оппонентке.

Насколько стало известно сегодня из сообщения в одной из социальных сетей, в увеселительном заведении «Сохо» в Оренбурге две посетительницы настолько серьезно повздорили, что их потасовка закончилась откровенной «поножовщиной».

Очевидец утверждает, что после словесной перепалки молодая особа вооружилась так называемой «розочкой» и набросилась на свою соперницу. Последняя в результате полученных травм сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Представители правоохранительных органов на данный момент проверяют все факты произошедшего.