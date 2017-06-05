В Твери мужчина сорвался с 10 этажа, спускаясь на веревке за водкой. Местный житель погиб на месте.

В Твери произошел уже второй смертельный случай с начала нового года. Сегодня пришло сообщение о том, что мужчина сорвался вниз с высоты десятого этажа. Причиной стал алкоголизм.

Известно, что жена погибшего решила бороться с пагубной привычкой своего мужчины кардинальными методами. Она заперла его в квартире, а сама пошла по делам, чтобы муж вновь не начал злоупотреблять спиртным. Однако все пошло не по ее сценарию.

37-летний мужчина, находясь в полубезумном состоянии, попытался обрести временную свободу и связал из подручных средств веревку. При помощи ее он намеревался вылезти из квартиры, находящейся на одном из верхних этажей многоквартирного жилого дома. Открыв окно, он попытался спуститься по самопальной веревке, однако конструкция оказалась ненадежной и начала давать сбои. Не выдержав нагрузки, руки мужчины ослабли, и тот рухнул вниз с многометровой высоты. Медики не смогли ему ничем помочь. Смерть наступила мгновенно.