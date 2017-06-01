Под Волжским предновогодний поход в баню закончился пожаром

Под Волжским в ночь на 31 декабря произошел пожар. Так, спасатели прибывшие на место происшествия быстро ликвидировали возгорание в бане, о погибших и пострадавших не сообщается.

Как стало известно, примерно в 2 часа ночи 31 декабря на пульт пожарной службы поступило сообщение о возгорании в поселке Быково на Быковской улице. Прибыв на место происшествия пожарные обнаружили, что загорелась деревянная баня. Так, предновогодний поход в баню для местных жителей закончился пожаром.

Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание, информации о погибших или пострадавших не поступало. Причиной возгорания послужило несоблюдение правил безопасности во время эксплуатации печи.