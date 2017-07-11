Исландец с фамилией Сигурдфлордбрадсен пожаловался на сложности произношения российских фамилий

Футбольный фанат из Исландии Гундермурд Сигурдфлордбрадсен пожаловался на сложности произношение российских фамилий. Об этом написали в издании VistaNews.

Исландец утверждает, что некоторые имена и фамилии ему действительно даются тяжело. Мужчина едва может выговорить некоторые из них. Кроме этого, он недоволен короткими и одновременно сложными названиями городов России. Иностранец испытывает трудности во время произношения Москвы, Сочи и Казани.

Гундермурд Сигурдфлордбрадсен поделился со СМИ, что готовится приехать в Российскую Федерацию в рамках Чемпионата мира по футболу и собирается посетить своего хорошего друга среди россиян. Он считает, что после турнира товарищ должен посетить его родину. Гундермурд уже подготовил план экскурсии по городам Фаскрудсфьордур, Киркьюбайарклёйстур и Эйяфьядлайёкюдль.