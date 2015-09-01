Компания неизвестных на "шестерке" открыла стрельбу в центре Ростова

28 декабря компания неизвестных, приехавших на автомобиле "ВАЗ-2101", открыла стрельбу в центре Ростова. Об этом очевидцы сообщили региональным СМИ и соцсетям.

Выстрелы раздались на Социалистической улице около 20 часов. В настоящее время неизвестно, какова была цель стрелков. Свидетели не смогли определить, велась ли стрельба по определённым людям или просто в воздух. Они лишь утверждают, что нарушители спокойствия вскоре после своих действий уехали по проспекту Стачки в сторону Западного микрорайона.

Сотрудники правоохранительных органов объявили план "Перехват". Они намерены задержать предполагаемых правонарушителей и выяснить причину их поведения. После проверки следователи смогут определить степень вины и необходимость возбуждения уголовного дела.