В Астрахани женщина нанесла колотые ранения ножом двум своим собутыльникам

Тридцатилетняя представительница прекрасной половины общества, в начале этой осени нанесла колотые ранения при помощи ножа двум мужчинам. Преступление произошло в Кировском районе Астрахани.

У мужчины, которому уже за 45, была обнаружена рана грудной клетки, другой же отделался травмой руки, сообщает «Пермь Открытия».

Данный случай произошел во время распития спиртных напитков. Знатно «подхмелев», один из мужчин начал насильно приставать к женщине. Получив отпор, гражданин нанес удар девушке, тогда подозреваемая схватила кухонный нож и нанесла колотую рану обидчику в районе ребер.

Второй собутыльник попытался оказать помощь, за что поплатился раной руки. Непосредственно хозяйка квартиры была немногословна по поводу произошедшего, так как испытывает чувство жалости к подруге. На данный момент, дело направлено в городской суд, информирует пресс-служба УМВД.