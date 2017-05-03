В Брянске вандалы сломали и похитили праздничные украшения города

Власти Брянска сообщают о новогодних вандалах, орудующих в городе. Злоумышленники разрушили новогодние декорации, украли снеговиков из парка, администрация Брянска просит жителей не игнорировать вандализм и сообщать о злоумышленниках.

По неизвестным причинам, в Брянске новогодние украшения не приживаются. Вандалы упорно рушат все праздничное убранство и воруют новогодние декорации. Власти Брянска сообщили, что из Круглого сквера неизвестные накануне похитили 18 снеговиков. На площади Карла Маркса устанавливали 42 фигуры снеговиков, их делали дети из садов и школ.

Местным жителям нравилась импровизированная полянка со снеговиками и многие горожане ходили в парк для осмотра поделок юных брянцев. Однако, вандалам снеговики не понравились – накануне они похитили часть фигур.

До этого злоумышленники украли одну из 12 елей, которые были установлены на бульваре Гагарина. Также вандалы сорвали праздничный плакат и неоднократно старались сломать воздушного Деда Мороза.

Власти города возмущены новогодним обострением вандализма и призывают всех горожан стараться сохранять праздничное настроение и убранство города. Администрация просит жителей не игнорировать факты вандализма и сообщать о злоумышленниках в полицию.