Нетрезвый барнаулец застрял в авто и от злости поджег дом и машину

В Барнауле за поджог осудили 34-летнего местного жителя, его обвинили в поджоге. В декабре 2016 года нетрезвый мужчина застрял на авто в проезде и поджог дом и саму машину.

За поджог мужчина получил два года тюрьмы и штраф в размере больше 900 тысяч рублей. Деньги получит владелец дома, который полностью сгорел из-за осужденного.

В декабре 2016 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, ездил за рулем своего авто. В одном из проездов он застрял и не смог выехать. Свидетели вызвали полицию, но мужчина сильно разозлился от случившегося и начал угрожать устроить пожар.

В итоге, мужчина начал поджигать клочки бумаги и выбрасывать их из салона своего авто. Из-за неосторожного обращения с огнем загорелся салон машины, полиция помогла мужчине выбраться, но пожар все же случился. Огонь перебросился на стоящий рядом деревянный дом и жилье полностью сгорело.

Суд удовлетворил иск владельца дома и постановил мужчине выплатить ему компенсацию. Также судья учел, что в момент происходящего виновный был нетрезв и вел себя агрессивно.