В Подмосковье семья заразилась энцефалитом от козьего молока

В Подмосковье семья стала жертвами энцефалитного клеща. Однако заражение произошло весьма необычным способом.

Члены семьи употребили в пищу козье молоко, не подозревая об опасности. Позже пострадавшие обратились за медицинской помощью, в результате чего были госпитализированы с заражение энцефалитом.

На данный момент сотрудники Роспотребнадзора проводят необходимый для ликвидации эпидемии комплекс мероприятий. Специалисты проводят обработку не только против клещей, но и против грызунов.

В ведомстве заявляют, что заразиться данным недугом можно не только от укуса клеща, но и от употребления сырого молока козы, коровы, овцы, буйвола. Именно поэтому молоко необходимо употреблять после кипячения.