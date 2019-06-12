«Воскрешение» Цапка не состоялось

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Кубанская прокуратура установила личность сфотографированного в Сочи после ДТП человека.

Этим человеком оказался ранее судимый уроженец Бишкека Никифоров Виталий Витальевич. Мужчина находится в федеральном розыске за совершенную кражу.

Причиной обращения жителей краснодарского края в прокуратуру стала, попавшая в сеть фотография с места страшного ДТП в Сочи. В кадр случайно попал мужчина, который, по мнению местных жителей, очень похож на главаря кущевской преступной группировки Сергея Цапка, умершего пять лет назад в следственном изоляторе. Но «воскрешение» Цапка не состоялось, на фотографии совсем другой человек.

Кущевская банда, которую возглавлял Сергей Цапок, была известна своей жестокостью. Самое громкое дело произошло в 2010 году, тогда была зверски убита семья фермера. Всего 12 человек, в том числе женщины и дети. В одном, более раннем деле, заказчиками преступления оказались кущевские полицейские, поэтому ОПГ так долго удавалось оставаться на свободе и держать в страхе весь район. Банда была арестована в полном составе и приговорена к строгим наказаниям. Сам Цапок по приговору суда получил пожизненное тюремное заключение. Адвокаты кущевского бандита направили прошение о смягчении приговора, во время его рассмотрения Цапок находился в СИЗО, там и скончался. По официальной версии властей, причиной смерти стал инсульт. Но родственники пострадавших не поверили, считая, что смерть лидера ОПГ была подстроена.

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Автор - Александр Бессонов
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