Тариф «Фонарь под глазом»: Водитель «Яндекс.Такси» избил пассажира, ехавшего с детьми

Поездка закончилась для клиента посещением травмпункта, а для таксиста вызовом полиции.

Житель Кемерово, собираясь отправиться по делам с двумя маленькими детьми, вызвал машину «Яндекс.Такси», указав, что потребуется «Детский» тариф. Как известно, дополнительные требования клиентов делают поездку дороже, но руководство сервиса непременно указывает, что, в качестве бонуса, водители, перевозящие пассажиров с детьми, особенно чутки, вежливы и предупредительны.

Во время следования по маршруту, одного из малышей стало укачивать, и отец приоткрыл окно. Шофёр в грубой форме и с отборной нецензурной бранью потребовал поднять стекло обратно. На доводы клиента, что это сделано ради ребёнка, водитель не реагировал, а продолжал виртуозно ругаться.

Кемеровчанин попросил остановить машину и сообщил таксисту, что он с детьми будет высаживаться и намерен пожаловаться в службу поддержки. Едва отец вывел ребят из авто, как к нему подскочил водитель и ударил его в глаз, после чего спешно уехал.

Мужчина успел сфотографировать номер машины и, как оказалось, вовремя – вскоре глаз стал «заплывать» и на лице появился внушительный «фонарь».

Кемеровчанин вызвал полицию, которая констатировала, что пассажира, ехавшего с детьми, избил водитель «Яндекс.Такси». Затем, пострадавший обратился в травмпукнт, где ему была оказана необходимая помощь.

Один из друзей пассажира разметил публикацию в микроблоге об этом происшествии. Вскоре в комментариях объявились представители «Яндекс.Такси», которые сообщили, что пассажиру были принесены извинения, деньги вернули, а водителя-хулигана заблокировали в системе.