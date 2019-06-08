«Своих» не бросили: Венедиктов и Муратов подписали совместное поручительство за Голунова

Коллеги по цеху надеются, что будет применена санкция не связанная с ограничением свободы.

Издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, привезли свое поручительство в Никулинский суд Москвы. В виду того, что канцелярия суда в субботу не работает, поручительства переданы через адвокатов Голунова.

Известного своими громкими журналистскими расследованиями специального корреспондента «Медузы», Ивана Голунова, задержали по обвинению в сбыте и хранению наркотиков 6 июня. При нем и в его квартире были якобы обнаружены наркотические вещества. Свою причастность Голунов отрицает, настаивая на том, что наркотики ему подбросили. По имеющимся данным задержание проходило с нарушением процессуальных норм.

Никулинский суд должен принять решение о мере пресечения. Но, судя по всему, это не произойдет. Сразу же после освидетельствования Голунов был госпитализирован в 71-й больнице Москвы. Это означает, что по истечению 48 часов с момента составления протокола по закону журналист должен быть отпущен.