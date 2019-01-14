Никто не избивал? Задержанный «за наркотики» журналист в госпитализации не нуждается - источник

Об этом заявили члены Общественной наблюдательной комиссии, которые осмотрели Ивана Голунова.

Ранее сообщалось, что у подозреваемого в распространении наркотиков Голунова, бригада медиков зафиксировала перелом 2 рёбер и гематому на голове. Врач скорой помощи сообщил, что Иван нуждается в госпитализации, детальном осмотре и рентгене.

Однако, судя по распространённой в Сети информации, правоохранители отказывают журналисту «Медузы» в этом и опровергают избиение при задержании и допросе. Источник в правоохранительных органах сообщил, что состояние Голунова освидетельствовано представителями общественной комиссии, которые подтвердили, что он не нуждается в медицинском осмотре в стационаре, ввиду отсутствия следов побоев.

Многочисленные сведения об аресте и пребывании в отделении полиции подозреваемого работника СМИ, появляющиеся в соцсетях, вступают в противоречие с официальной информацией МВД. Так, было опровергнуто, что Голунову отказали в экспертизе на причастность к наркотическим веществам.

Напротив, он сам, побоявшись разоблачения, не соглашался сдать мочу и кровь для подтверждения или опровержения подозрений, а также не позволял сделать срезы ногтей для этих же целей. Впрочем, уверениям, что журналиста никто не избивал, не слишком верят и Сеть полна слухов о его состоянии. Вскоре Ивану Голунову должны избрать меру пресечения. Ожидается, что скорее всего, это будет содержание под стражей.

Согласно последней информации, Голунова все же везут из ОВД в 20-ю ГКБ. Сообщается, что задержанного журналиста должны обследовать, а затем госпитализировать.