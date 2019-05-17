Перегрузка: Борисов назвал причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Катастрофические превышения норм перегрузок могли стать причиной гибели пассажиров - основная версия экспертов.

Подтверждений того, что причиной аварии Sukhoi Suprjet 100 в Шереметьево могли быть технические неисправности специалистами не найдено. Об этом, на проходящем Петербургском международном экономическом форуме, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов. По заявлению Борисова, претензий к самолету нет, он смог бы выдержать даже прямое попадание молнии, у самолета очень серьезный запас прочности. По заявленным характеристикам, SSJ-100 способен выдерживать перегрузки до 3,8g, а при совершении аварийной посадки лайнер испытал почти 6g. Ни одна конструкция не может выдержать таких катастрофических перегрузок.

Несмотря не информационную атаку на фоне катастрофы, спрос не лайнеры этой модели не сократился, отметил вице-премьер. Спрос сохраняется как на внутреннем рынке, так и на международном. В планах Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), уменьшить стоимость самолета путем импортозамещения. На сегодняшний день основная задача, поставленная ОАК – развитие сети послепродажного сервисного обслуживания и логистики запчастей. К выходу на рынок МС-21 в 2022 году сеть сервисных центров будет полностью обновлена, а также способна обслуживать обе модели самолетов.