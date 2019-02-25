Долгожданные результаты расследования крушения SSJ–100 в Шереметьево уже готовы в отчёте МАК

Сегодня, 10:23 \\ Происшествия

Данный отчёт прольёт свет на происшествие и дискурс Владимира Кофмана и авиакомпании «Аэрофлот».

Согласно приложению 13 Конвенции о международной гражданской авиации, данные расследования крушения должны быть предоставлены в течение 30 дней со дня происшествия. Крушение SSJ–100 в Шереметьево произошло 5 мая, и, согласно данному приложению, сегодня (5 июня) крайний срок предоставления отчёта. Долгожданные результаты расследования должен предоставить Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

По данным МАК, в отчёте предоставляется полный анализ состояния самолёта, действия экипажа и самого полёта.

Ранее ведущий эксперт МАК Владимир Кофман уже заявлял, что результаты расследования готовы, и причина крушения заключалась не в самом самолёте, а в неопытном экипаже. На что авиакомпания «Аэрофлот» попросила привести источники данной информации, заявив, что им никакой официальной информации не поступало. После этого в  МАК подчеркнули, что заявление отдельных сотрудников не являются мнением комитета, и что до 31 мая никто из сотрудников не обладал официальной информацией.

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Автор - Дмитрий Романов
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