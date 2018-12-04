Бабушке деньги – мигрантам прописка: 58-летняя волгоградка нелегально прописала 13 иностранцев

Сегодня, 17:48 \\ Происшествия

Хочешь жить умей вертеться – видимо, решила пенсионерка и занялась нелегальной предпринимательской деятельностью по поселению в своей квартире выходцев из Средней Азии.

Стало известно, что 58-летняя волгоградка, проживающая в Советском районе, нелегально прописала у себя в доме 13 «иностранцев из Средней Азии, по принципу: бабушке деньги – мигрантам прописка. Это выяснилось  случайно, ведь сразу у нескольких иностранцев совпал адрес «проживания», и полиции это показалось очень странным. Теперь против женщины возбуждено уголовное дело о предоставлении регистрации в своем доме лицам, не имеющим гражданства РФ, и ей грозит штраф до 500 000 рублей или же лишение свободы до трех лет.

Впрочем, хочешь жить - умей вертеться: в нынешних реалиях пожилая волгоградка не является первопроходцем подобной деятельности. Известно, что ранее в разных городах России многие пенсионерки поступали точно также просто потому, что жить им фактически не на что и пенсии ни на что не хватает. А теперь они едва ли не поголовно преступницы и это вызвало общественный резонанс. Так кто же виноват в произошедшем – предприимчивые бабушки или маленькое соцобеспечение? Похоже, ответ очевиден.

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Автор - Алина Изотова
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