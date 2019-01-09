В Таиланде автобус сорвался с горной дороги - 17 человек пострадало, россиян среди них нет

Сегодня, 12:00 \\ Происшествия

Автобус упал с 20-метровой высоты, водитель обвинил в ДТП другого участника дорожного движения.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и спасательной службы Таиланда. С дна 20-метрового ущелья были подняты все пострадавшие. Водитель автобуса сообщил полиции, что вечером 31 мая он двигался по установленному маршруту из Чиангмай в Пхрае. Ехавший впереди автомобиль, по неизвестной причине, якобы резко затормозил, чтобы избежать столкновения, водитель также вынужден был резко затормозить. На скользкой, после прошедшего дождя, дороге, справиться с управлением не удалось, автобус сорвался с обрыва.

Общее количество ехавших в автобусе пассажиров не сообщается. В предоставленной властями Таиланда информации говорится о 17 пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести, погибших нет, россиян также. Все пострадавшие отправлены в ближайшие больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

По количеству жертв ДТП, по данным Всемирной организации здравоохранения, Таиланд занимает второе место в мире. Около 24 тыс. граждан этого государства ежегодно погибает в авариях.

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Автор - Александр Бессонов
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