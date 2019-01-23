Уже отпустили? Экс-глава Раменского района активничал в соцсети после ареста за якобы убийство любовницы

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Проверка на полиграфе косвенно подтвердила вину Андрея Кулакова, сообщают СМИ.

После задержания экс-главы Раменского района, на странице подозреваемого в соцсети появились публикации о его трудовых буднях – встречах с местными жителями. Наверняка, кто-то занимался популяризацией его деятельности, даже в тот момент, когда бывшего чиновника допрашивали следователи.

В этой связи возникло недопонимание: неужели Кулаков активничал в Сети после ареста за якобы убийство своей любовницы Евгении Исаенковой или его уже отпустили? Впрочем, эти записи в Instagram были вскоре удалены.

Как сообщили некоторые медиа-ресурсы, экс-глава района не прошёл проверку на детекторе лжи, что дало дополнительную уверенность следствию в его вине.

Напомним, Евгения Исаенкова исчезла в ночь с 1 на 2 мая, а вскоре была найдена мёртвой в своём автомобиле среди лесополосы. Экспертиза показала, что 39-летняя женщина была задушена. Подозрение сразу пало на Андрея Кулакова, который, по некоторым сведениям, являлся любовником Исаенковой.

Сотрудники полиции выяснили, что следы ДНК (волосы и жиропотовые выделения), обнаруженные в автомобиле жертвы, принадлежат главе района. Следователи не спешили и около месяца вели наблюдение за подозреваемым. При этом, сам Кулаков чувствовал, что за ним скоро придут и заранее написал заявление об уходе с занимаемой должности.

На днях чиновника задержали и предъявили обвинение в убийстве, вину в котором он сам отрицает. По его словам, в последний раз он видел Исаенкову 29 апреля. Однако, следствие имеет все основание полагать, что объяснения экс-главы Раменского района несостоятельны и, предположительно, он убил свою любовницу в результате возникшей ссоры, задушив её.

Друзья погибшей постфактум уверяют, что Кулаков вполне мог пойти на преступление. Они мотивируют своё убеждение особенностями характера предполагаемого убийцы. Евгения Исаенкова работала зампредседателя Общественной палаты, у неё остались 10-летняя дочь и муж.

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Автор - Мария Ремарк
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