Четыре вагона с пассажирами сошли с рельсов в Забайкалье

Сегодня, 08:47 \\ Происшествия

Жертв в результате инцидента удалось избежать. О причинах аварии в РЖД пока не сообщают.

Четыре вагона с пассажирами сошли с рельсов в Забайкалье. О происшествии стало известно в 05:38 по московскому времени. Состав №8 направлялся во Владивосток из Новосибирска. Вагоны сошли с рельсов на станции Куэнга в Могочинском регионе Забайкалья, как сообщает РЖД. Жертв удалось избежать. Для завершения маршрута вместо аварийного поезда были использованы составы со станций Зилово и Шилка.

Что именно привело к отцеплению четырех вагонов, не сообщается. Оперативным штабом на месте инцидента проводится проверка. Также, нет информации об опозданиях других поездов из-за ЧП.

В Забайкалье в последнее время неспокойно. Ранее водитель внедорожника Toyota не справился с управлением и оказался в яме, вырытой для прокладки труд. К счастью, ни водитель, ни другие участники движения не пострадали.

Самым страшным инцидентом для забайкальцев стали ландшафтные пожары. 17 населенных пунктов оказались охвачены огнем. Прокуратура уже возбудила уголовные дела по статье «Халатность». Общий ущерб оценивается в 280 млн рублей.

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Автор - София Волкова
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