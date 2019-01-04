Жертв в результате инцидента удалось избежать. О причинах аварии в РЖД пока не сообщают.

Четыре вагона с пассажирами сошли с рельсов в Забайкалье. О происшествии стало известно в 05:38 по московскому времени. Состав №8 направлялся во Владивосток из Новосибирска. Вагоны сошли с рельсов на станции Куэнга в Могочинском регионе Забайкалья, как сообщает РЖД. Жертв удалось избежать. Для завершения маршрута вместо аварийного поезда были использованы составы со станций Зилово и Шилка.

Что именно привело к отцеплению четырех вагонов, не сообщается. Оперативным штабом на месте инцидента проводится проверка. Также, нет информации об опозданиях других поездов из-за ЧП.

В Забайкалье в последнее время неспокойно. Ранее водитель внедорожника Toyota не справился с управлением и оказался в яме, вырытой для прокладки труд. К счастью, ни водитель, ни другие участники движения не пострадали.

Самым страшным инцидентом для забайкальцев стали ландшафтные пожары. 17 населенных пунктов оказались охвачены огнем. Прокуратура уже возбудила уголовные дела по статье «Халатность». Общий ущерб оценивается в 280 млн рублей.