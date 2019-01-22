Крабовый король: ФСБ Приморского края провела обыски у украинского олигарха

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Силовики посетили компании и прежнее место жительства Дмитрия Дремлюги.

Обыски в собственности бизнесмена под контролем ФСБ Приморского края были проведены 28 мая в рамках уголовного дела по статье 226.1 УК РФ. Следователи выяснили, что Дмитрий Дремлюга, известный как один из «крабовых королей» России, с 2013 года курировал контрабанду живого краба в страны азиатско-тихоокеанского региона. Чтобы сэкономить на таможенных взносах, цена на краба искусственно занижалась.

Вырученные деньги Дремлюга «отмывал» через панамские офшоры. Интересно также, что с начала 2000-х олигарх имеет двойное гражданство – родное украинское и российское. Но в последние годы следователи выяснили, что налогоплательщиком ни в одном субъекте РФ Дремлюга не является. Сейчас украинский «крабовый король» скрывается от следствия и уже объявлен в международный розыск. Предположительно, сейчас он находится в США, где до этого долгое время жил.

Первые подозрения против бизнесмена начали появляться ещё в 2012 году. Дела пошли из рук вон плохо в 2018, когда 30 мая в перуанских водах задержали самое известное судно Damanzaihao по подозрению в «предполагаемом незаконном промысле водных биоресурсов».

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Автор - Олеся Куприна
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