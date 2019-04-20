Президент новый, а правила старые: В ДНР нейтрализовали четырех бойцов ВСУ ответным ударом

Столкновение инициировали украинские войска, но ополченцы ответили в рамках дозволенного Минскими договоренностями.

Несмотря на избрание президентом Владимира Зеленского, который шел на выборы с миротворческими лозунгами, война на Донбассе продолжается. Новостные издания ЛДНР регулярно сообщают об обстрелах и повреждениях со стороны ВСУ. В большинстве случаев войска республик Донбасса пытались не реагировать на провокации, однако 29 мая во время брифинга главы пресс-службы Народной милиции ДНР майора Даниила Безсонова стало известно о том, что в ДНР нейтрализовали четырех бойцов ВСУ.

По словам Безсонова, ответный удар был вынужденной мерой, поскольку противник обстреливал населенные пункты республики в течение суток из тяжелых минометов, ПТРК, БМП и других видов оружия. В ДНР сообщили, что один из украинских солдат погиб, остальные трое получили ранения и временно выведены из строя. Как выяснилось, слова Зеленского о мире на Донбассе так и остались словами. Президент не только не скомандовал украинским военным «к ноге!», но и посетил передовую в Луганской области, где на камеру восхищался мужеством солдат и сокрушался качеством их жизни в фронтовой зоне. Создается впечатление, что президент в Украине хоть и новый, а правила, по которым он играет, старые. Вполне вероятно, что скоро весь мир увидит, как жизнерадостный комик превращается в более молодую копию Порошенко.