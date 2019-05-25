В Улан-Удэ батут с детьми унесло ветром - трое в реанимации

Сегодня, 11:10 \\ Происшествия

Ответственные за аттракцион сбежали с места трагедии и на данный момент их поисками занимаются в полиции

Представители правоохранительных органов на данный момент расследуют инцидент, произошедший в столице Бурятии, Улан-Удэ. Там неподалеку от Дома торговли рухнул огромный надувной батут с детьми на нем.

Если быть точнее, то его унесло ветром. Уже ведется расследование по поводу того, каким же образом произошло так, что трос, который, напротив, должен оказывать надежность конструкции, оторвался. Тем не менее, спросить это у ответственных сотрудники полиции не имели возможности, потому как с места происшествия они попросту сбежали, оставив сдутый батут там же, на улице Терешкова.

Сообщается, что дети, игравшие на батуте, упали приблизительно с четырехметровой высоты прямо на бетон. Пятерых несовершеннолетних срочно увезли в больницу, трое находятся в реанимации.

По словам очевидцев, на месте было много крови. Остается надеяться, что виновников удастся найти в кратчайшие сроки и привлечь к ответственности, дабы подобные горе-аттракционы больше не повторялись.

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Автор - Виталий Малина
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