Саратовская резня: В Вольске подросток ударил топором школьницу

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Правоохранительные органы уже задержали прибывшего с оружием в школу преступника

В Вольске, Саратовская область, 15-летний подросток, сильно впечатленный западными «кумирами», расстреливавшими школы, прибыл сегодня в свое учебное заведение с той же целью – устроить резню. К счастью, ему удалось вовремя помешать, но не обошлось без увечий. Преступник ударил топором школьницу, ей потребовалась незамедлительная госпитализация. Состояние ее врачи оценивают как тяжелое, согласно имеющейся информации, ее пришлось перевозить в Саратов с помощью борта санавиации. Удар топором, нападавший нанес ей по голове.

Преступника удалось задержать до того, как он нанес увечья еще кому-то. На данный момент он находится в отделении правоохранительных органов, его ожидает допрос. Также сообщается, что он долгое время находился на постоянном контроле у психиатра, потому, помимо этого, подросток пройдет освидетельствование на психологическое здоровье.

Источники на просторах социальных сетей, которые проанализировали странички в социальных сетях малолетнего преступника. Оказалось, что нападение он планировал приблизительно за две недели до случившегося, но почему-то никто из сверстников или учителей на это не обращал никакого внимания.

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Автор - Виталий Малина
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