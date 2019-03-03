Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке

Во Владивостоке 27 мая установилась непогода. В понедельник поздним вечером во время разгула стихии рухнула подпорная стена по улице Ладыгина. Бетонная конструкция придавила четыре автомобиля.

В пабликах города Владивостока местные жители рассказывают об инциденте, которые произошел 27 мая. Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.

У массивной бетонной конструкции были припаркованы автомобили. Четыре из них оказали в зоне риска. Подпорная стена придавила транспортные средства, которые теперь не подлежат восстановлению.

Наиболее значительный ущерб понес владелец красного Nissan Х-Trail. Этот автомобиль оказался целиком под завалами.

Сообщается, что пострадавших среди людей из-за обрушения подпорной стены во Владивостоке нет.

Местные жители в комментариях к новости отмечают, что люди не один раз уже обращались к властям Владивостока с просьбами о ремонте данной стены, так как она давно износилась, а также уже частично обрушалась в 2014 году.

Помимо рухнувшей стены из-за непогоды в этом же месте упал столб с электропроводами и заблокировал движение автосредств.