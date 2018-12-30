Пневмат против алкоголя: Защищавшую мужа соседку могут посадить за «самооборону»

Испугавшиеся оружия россияне пытаются обвинить во всех грехах соседку, которую сами же избили, утверждает автор.

Защищавшую мужа соседку могут посадить за «самооборону». Таков итог истории о противостоянии соседей в таунхаусе. Как рассказывает пользователь форума, его матери не повезло вступить в перепалку с нетрезвыми знакомыми. Подъехав к дому, женщина услышала в свой адрес оскорбления. Как рассказывает сын, мать хоть и не сварлива, но пройти мимо могла. Увы, решение постоять за себя обернулось для россиянки большими неприятностями.

Женщина оказалась перед нетрезвыми и острыми на язык противниками. По словам автора, ее повалили на землю и нанесли удары. Дело не дошло до убийства - в конфликт вмешался муж избитой. Отведя жену в дом, подполковник в отставке решил самостоятельно объяснить соседям, кто здесь главный. По рассказу сына, мать не стала дожидаться, когда и ее мужа покроют синяками. Женщина, из соображений «самообороны», достала пневмат против алкоголя и его любителей.

Как утверждает автор, его мать не направила пневматическое оружие на горе-соседей, а стрелять тем более не собиралась. Но предполагаемые зачинщики ссоры тоже не вчера родились: они подали заявление в УВД с объяснением, что не прикасались к соседке, что она была пьяна и угрожала их жизням. Если верить пересказчику «боевика», из жертвы незаслуженно сделали преступника.

Полиция не установила, правда ли самооборона имела место быть. Искать виновников здесь крайне тяжело. На теле женщины остались внушительные синяки, которые должны пролить свет на историю. Но не тут-то было. Автор сообщает, что полиция закрывает глаза на бумаги о побоях. Более того, на его мать якобы оказывается давление со стороны полицейских. Соседку просят признать вину и нетрезвое состояние.

В сети не все поверили в невиновность отчаянной женщины с пневматом в руках. Варианта два: любители выпивать имеют «иммунитет» против обвинений в виде друзей в УВД; женщину действительно могут посадить за прямую угрозу жизни. Очевидно, семья наткнулась на затяжное разбирательство с привлечением адвокатов. Один факт особенно не укладывается в голове: полицейские игнорируют документы о снятии побоев, которые должны четко указывать на виновников.