До Черкалина не дотянул: Первый замглавы администрации Балашихи попался на «мизерной» взятке

4 млн. рублей - цена «закрытых глаз» Алексея Коваля на некачественные дороги, согласно данным СК.

Первый замглавы администрации Балашихи попался на «мизерной» взятке. Алексея Коваля задержали за получение 4 млн. рублей. Как утверждает следствие, Ковалю удалось разжиться небольшой для чиновника суммой благодаря невнимательности к состоянию дорог. Одна из строительных компаний Балашихи якобы заключила с Ковалем сделку на строительство дорог. Первому замглавы администрации подносили взятки с лета 2018 года, чтобы на качество дорожного полотна он особого внимания не обращал. Так, в итоге скопилась более чем приличная сумма для простого россиянина – 4 млн. рублей.

Несмотря на то, что первого замглавы администрации задержали по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), до Черкалина он все же не дотянул. Глава отдела ФСБ Кирилл Черкалин в апреле удивил всю Россию масштабами своей жадности: при обыске у него нашли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей. В отличие от своего товарища по несчастью Коваля, Черкалин оказался смелее: деньги ему подносили, по версии следствия, за покровительства банкам.

Жители Балашихи вряд ли буду удивлены тем, что первого замглавы их администрации задержали за такую «мизерную» взятку. Сеть полна гневными отзывами на работу Алексея Коваля. Местные жители поголовно советуют чиновнику покинуть регион вместе с главой городского округа Сергеем Юровым, который в 2017 году так ручался за Коваля. Задержанный, по словам граждан, пустил на самотек не только дороги, но и уборку снега. Также, оставлено много жалоб от родителей за испорченный парк, за детскую площадку, обилие мусора и загрязнение местной реки.