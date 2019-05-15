Покорить Эверест и умереть. Альпинист из Великобритании скончался при спуске с вершины

Сегодня, 03:08 \\ Происшествия

Уже 20 человек погибло при покорении горы с начала весеннего сезона, сообщают в управлении туризма Непала.

20-ая по счёту жертва 44-летний Робин Фишер осуществлял восхождение в группе из шести человек и скончался вскоре после покорения вершины. При спуске самочувствие мужчины ухудшилось. Он умер на высоте 8600 метров. Родные погибшего рассказали, что восхождение на Эверест не было для него первым.

Самая высокая точка мира, о покорении которой грезит множество альпинистов, с начала весеннего сезона забрала жизни рекордного количества человек. Причиной резко возросшей смертности стал большой ажиотаж среди спортсменов, подолгу ожидающих своей очереди на склоне горы, считают эксперты. Путешественники, живую вереницу которых удалось запечатлеть одному из альпинистов, длительное время вынуждены ожидать своей очереди на высоте выше 8 тыс. метров в так называемой «зоне смерти», где дышат разреженным воздухом. Однако, судя по стабильно возрастающему ажиотажу, смельчаков со всего мира это не пугает вовсе.

Не секрет, что восхождение на Эверест давно уже превратилось в прибыльный бизнес. Порядка $11 тыс. стоит каждому альпинисту право на восхождение к самой высокой точке на Земле. В течение короткого времени правительству Непала удалось выдать рекордное число разрешений на восхождение – 381. Таким образом, вместе с количеством денег, поступающих в казну Непала, возросло и число смертей на популярном маршруте.

Впрочем, пугающая статистика смертности уже привлекла внимание властей, которые обратились к турфирмам с просьбой сократить число спортсменов, отправляющихся на склоны популярной горы.

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Автор - Анна Сар
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