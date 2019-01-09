Пока гром не грянет: В Казахстане ветер перевернул детский батут – один ребенок погиб

Несмотря на штормовое предупреждение, развлечение спокойно работало пока это не привело к трагедии.

Стало известно, что в Казахстане, Караганда, еще утром было объявлено штормовое предупреждение о ветре в 25 м/с, что достаточно опасно для перемещения по городу. Однако, в Центральном парке продолжал работать детский надувной батут и несколько детей на нем спокойно прыгали и играли, пока ветер не перевернул его и не унес в сторону железной кассы. Вскоре после происшествия из-под батута удалось достать 11-летнего ребенка. Он был без сознания и позже умер.

Виновны в данном происшествии халатность не только владельцев развлечения, но и родителей, пустивших своих детей на батут в столь опасную погоду. Хотелось бы, чтобы менталитет «пока гром не грянет – мужик не перекрестится» был искоренен, так как дети – это большая ответственность и в данном случае полагаться на «авось» никак нельзя. Очень жаль, что из-за такой глупости погиб еще один маленький человек.