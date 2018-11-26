Чудное поколение. Выпускники устроили БДСМ-вечеринку во Владивостоке

Сегодня, 17:05 \\ Происшествия

В школу на «прощальную вечеринку» выпускники пришли в особых костюмах, чем вызвали незамедлительную реакцию старшего поколения и УМВД.

Во Владивостоке выпускники устроили вечеринку в школе, на которую пришли в своеобразных костюмах. Одна ученица пришла в полицейской форме чем сразу же привлекла внимание УМВД так как незаконное ношение формы со знаками отличия и символикой правоохранительных органов влечёт за собой административный штраф. Также на вечеринку пришли трое мальчиков переодетые в костюм кроликов, в связи с этим СМИ ознаменовали это событие как БДСМ-вечеринка.

Празднование окончания школы происходило не только в виде косплея, но и при помощи цветных дымовых шашек, красок, и огнетушителя, который они распылили.

Чудное поведение этих детей вызвало сумбурную и неоднородную реакцию среди старшего поколения. Есть как сторонники, так и противники данной ситуации. Против поступка выпускников выступают в основном представители власти заявляя о дальнейших мерах воздействия на школу и разъяснительной работе с учениками и их родителями. На сторону же выпускников встала Ксения Собчак сообщая о всей невинности поступка, так же попросила не трогать детей и Жириновский.

Последствия весьма масштабные как для невинной выходки, директор школы написал заявление об увольнении по собственному желанию, а многие родители, называя это чудное поколение «потерянным», переводят своих детей со школы.

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Автор - Дмитрий Романов
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