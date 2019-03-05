Превысила полномочия: В Ростове задержана и. о. главного налогового инспектора

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Действия Ирины Александровой привели к хищению 21 млн рублей.

Ростовская полиция задержала и. о. главного налогового инспектора области Ирину Александрову. Женщине вменяют превышение должностных полномочий. Правоохранители сообщают, что Александрова, заведомо нарушая Налоговый кодекс Российской Федерации, отменила документ об отказе в выплате НДС в пользу ООО «ДИС» в размере 21 млн рублей, что привело к хищению средств в полном размере.

После задержания Александровой дома и на рабочем месте и. о. главы УФНС по Ростовской области проведены обыски. В областном налоговом ведомстве сообщают, что женщина с 24 мая находится в отпуске. В отношении Ирины Александровой возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ.

В марте 2019 года прокуратура завела аналогичное дело в отношении другой сотрудницы УФНС по Ростовской области. Её подозревали в превышении должностных полномочий и такой же «махинации» с выплатой НДС, что также закончилось хищением 85 млн рублей. Ещё ранее в Москве заржали бывшего действующего главу ведомства.

Несмотря на то, что с марта УФНС живёт без постоянного начальника, население было довольно качеством предоставляемых услуг. Также они отмечали оперативность действий налоговиков по обращениям.

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Автор - Олеся Куприна
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